Polos de Educação de Silves costuram babetes para instituições

Os utentes dos Polos de Educação ao Longo da Vida do concelho de Silves costuraram 165 babetes de adulto que serão oferecidos a instituições particulares de solidariedade social (IPSS), anunciou a autarquia.

Os babetes foram produzidos no âmbito do programa “Costuras Solidárias” e serão reencaminhados a instituições com valências de ERPI e de Centro de Dia, com o apoio da Servilusa que forneceu alguns materiais..

“Para além do cariz solidário da atividade que visou apoiar as IPSS’s, é de salientar que a costura serve de estímulo para as utentes dos Pólos de Educação ao Longo da Vida, favorecendo tanto os níveis de concentração como desenvolvendo a capacidade de coordenação motora”, refere o município em comunicado.