Polvo apreendido em Vila Real Santo António

A Unidade de Controlo Costeiro, de Vila Real de Santo António, dia 1 de março, apreendeu 109 quilos de polvo.

No seguimento de uma ação de fiscalização no âmbito do regime legal do primeiro regime de venda, para impedir a fuga à lota, os militares detetaram um homem que procedia ao transporte do polvo sem se fazer acompanhar de nenhum tipo de documento que permitisse a comercialização do referido pescado.

Para além de haver a suspeita de fuga à lota, verificou-se também que parte do polvo pescado tinha um peso abaixo do mínimo exigido para a sua captura, ou seja 750 gramas.

Foi identificado o responsável pelo transporte e elaborados os respetivos autos de notícia por contraordenação.

O polvo apreendido foi doado a uma instituição de solidariedade.

