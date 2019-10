Ponte do Guadiana: Acidente gera grande dificuldade no acesso a VRSA (com foto)

A ponte internacional do Guadiana tem estado com o trânsito condicionado, na sequência de um acidente, ocorrido esta madrugada, entre um camião com 40 mil quilos de fruta e um veículo ligeiro. Neste momento o trânsito já foi reaberto mas há grande congestionamento de trânsito, com filas no acesso à ponte e ao ferry que faz a travessia entre Ayamonte e Vila Real de Santo António.

Camião tombado no acesso à Ponte do Guadiana

O acidente aconteceu nos acessos da Ponte Internacional sobre o guadiana, em território espanhol, verificando-se, nas primeiras horas, importantes retenções à entrada da ponte, agravadas pela grande circulação que se regista hoje por causa da afluência de espanhóis à tradicional Feira da Praia em Vila Real de Santo António.

O acidente ocorreu, quando um camião com matrícula portuguesa e reboque espanhol, da empresa “Primafrío”, com base em lepe, se dirigia para Portugal, tem capotado e espalhado a fruta pela estrada. O motorista de um dos veículos envolvidos na colisão entre o camião e o veículo ligeiro foi transferido para o hospital, embora, de acordo com as primeiras informações, o seu estado não tenha gravidade.

A carga já foi retirada da estrada e os veículos removidos, restabelecendo-se a circulação, embora com muito congestionamento. Trabalham na zona agentes da guarda civil, polícia local, bombeiros e membros da equipa de manutenção de estradas, entre outros.

A “alcaldesa” de ayamonte, Natália Santos, fez um apelo à calma e pediu aos condutores que tenham paciência e sejam compreensivos com a situação, que se espera fique solucionada com a maior brevidade.