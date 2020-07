Ponte do Guadiana será “Ponte Mandela” durante um dia

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Ponte Internacional do Guadiana, que liga o Algarve à Andaluzia, vai ser renomeada como “Ponte Mandela” amanhã, 18 de julho, dia do aniversário de Nelson Mandela, anunciou a Câmara Municipal de Castro Marim.

Este dia é assinalado em todo o mundo com a renomeação, por um dia, de várias pontes, além de uma cerimónia que vai decorrer junto à antiga casa da Alfândega, por baixo da Ponte Internacional do Guadiana, pelas 10:00, com a participação de entidades da Universidade do Algarve, do Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes, das autarquias de Castro Marim, Vila Real de Santo António e Ayamonte e do Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária.

Este evento inclui ainda uma conferência digital mundial, o E-Congresso Mundial Pontes MandelaSummit, que vai reunir mais de 30 países e oradores como o ex-presidente de Timor-Leste, José Ramos Horta, o Prémio Nobel da Paz de 2006, Muhammad Yunus, o Prémio Nobel da Paz de 2014, Kailash Satyarthi, a Princesa da Jordânia Rym Ali, o ex-comissãrio da União Europeia, Carlos Moedas, entre outros.

“É uma reflexão e, sobretudo, uma homenagem da Ubuntu Global Network a Nelson Mandela, o humanista, o defensor dos Direitos Humanos, o promotor da reconciliação entre os povos e o construtor de pontes, reconhecido por unir ‘margens’ difíceis, inspirando e dando lugar a uma sociedade mais colaborativa, mais humana e interdependente”, refere a autarquia de Castro Marim em comunicado.