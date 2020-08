Pontos-de-Vista

OPINIÃO | JOSÉ LARCHER

Quando queremos saber de alguém, do qual conhecemos apenas o nome, começamos por fazer perguntas biográficas: naturalidade, data de nascimento, progenitores, idade, dados bio-físicos, etc., etc. Mais tarde avançamos para questões existenciais: estudos, profissão, gostos, sucessos e fracassos, sonhos e projectos, e que mais sei eu…

Na crónica anterior confessei-me desconhecedor do Algarve, sobretudo do Algarve actual, e agora aviso da minha incompetência em ciências da história, da economia, da sociologia (e sobretudo da política) e de outras ferramentas do mesmo jaez. Podia-me socorrer, obviamente, de quem sobre o assunto tivesse algo a dizer e, por exemplo: “O pendor austral das serras do algarve e o tapete de jardins sobre que pousa formam uma excepcional província geográfica, vedeta sobre o continente fronteiro, cujo clima e produções partilha.”1 Contudo, mesmo sem me socorrer da literatura e sem formular para já nenhuma daquelas perguntas biográficas ou existenciais (as quais serão feitas em devido tempo), à partida conhecia-lhe o nome: “Algarve”. E um nome é sempre um alfobre inesgotável de informação.

Algarve, aprendi eu, provém da designação al-Gharb al-Ândalus, que em língua árabe significa o ocidente do Andaluz, vastos territórios ocupado pelos árabes omíadas, ali pelo primeiro milénio da cristandade. Estes, e em seguida povos berberes do norte de África – almorávidas e almôadas – foram os “donos disto tudo” durante muitos séculos. E “isto” era pouco menos que a península ibérica inteira! Estes ferozes guerreiros tinham logrado escorraçar desses imensos territórios os visigodos, assim como estes tinham expulsado os romanos, e os romanos tinham enxotado os fenícios e por aí fora… até ao princípio dos tempos. A estas e muitas outras peripécias terá assistido a majestosa oliveira milenar, ainda hoje bem viva num conhecido aldeamento turístico na freguesia de Santa Luzia, concelho de Tavira.

Pois bem, durante um século os omídas fundaram e mantiveram uma brilhante civilização do ponto de vista militar, técnico, científico e cultural – o califado de Córdova -, que viria a ser derrotado pelos reinos cristãos e desmembrado, a partir do século onze, em taifas, unidades territoriais independentes mas mais fracas. Parece, então, que a paternidade do nosso Algarve se encontra repartida por tempos, raças e civilizações tão brilhantes quanto diferentes. Mas em tudo o que se quer dizer, há que estabelecer um começo: “A história que eu vou contar começa aqui”, e depois, com a ponta do bordão a que nos arrimamos, riscarmos no pó da estrada a linha que marcará o início da nossa narrativa.

Esta digressão traz-nos pois ao que afinal interessa: a Portugal – nossa amada Pátria – e ao seu primeiro rei, Dom Afonso Henriques, sobrinho, primo e correlegionário de alguns dos brutais reis francos da península e, como eles, determinado a conquistar e cristianizar a parte que entendia caber-lhe. Levou-nos pois, e muito bem, esta digressão a Dom Afonso I, um dos pais ancestrais do Algarve que irá surgir a partir do al-Gharb mouro, mas só após muito sangue, muitos esforços e muito tempo. Não coube, hélas, a este primeiro Afonso tal desejadíssima conquista e o correspondente título de “Rei do Algarve”, mas sim a um outro Afonso da sua descendência.

É muito curioso que, embora nunca tivesse posto o pé no al-Gharb, o nosso primeiro rei tenha firmado um tratado de paz com um mouro que foi simultaneamente um místico sufi, poeta, filósofo e guerreiro. O seu nome: Ibn Qasī. Esta personagem, entre outras conquistas – nomeadamente a de Mértola – iria ser o efémero conquistador de Shilb, a grandiosa cidade, pérola viva do al-Gharb al-Ândalus, tão cobiçada pela cristandade, mas que se irá manter muçulmana até ao século treze.

Mas vou deixar este e outros episódios para uma próxima crónica (pois há que poupar as poucas linhas de que disponho) e, com a intenção de estreitar o meu conhecimento sobre este território quase desconhecido, começar a fazer perguntas, tais como:

“O que é o Algarve? Quais são os seus sonhos?”, etc., etc.

“Eu sou” – começou o próprio a responder – “a fatia mediterrânica que encerra o Portugal atlântico e estou separado deste por uma fiada ininterrupta de cordilheiras e barrocais. Tenho, números redondos, cinco por cento da área do país e cinco por cento da população. A minha gente é bem diferente dos vizinhos. Parafraseando como tu o Oliveira Martins, digo que “no Algarve não há o silêncio e a impassibilidade; há o movimento constante, o falar, o cantar de uma população como os gregos das ilhas, ora embarcados nos seus navios costeiros, ora ocupados nos seus campos que são jardins.”2“

“Bonitas ideias”- retruquei eu, um tanto ou quanto espantado por ver uma província portuguesa com o dom da palavra – “mas parece uma visão romantizada e um tanto ou quanto antiquada, não te parece? Hoje em dia, quais são as tuas preocupações e os teus projectos?”

“Um dos meus sonhos” – respondeu, após matutar um bom momento – “é que as minhas gentes possam viver felizes neste território tão cheio de história e de possibilidades. Desejo para elas equilíbrio, paz e abundância. Achas que é pedir demais?”

Com esta pergunta inesperada o meu interlocutor deixou-me deveras atrapalhado e, por desejar que a minha resposta seja verdadeira e útil, parece-me que vou ter que pensar bastante sobre o assunto, porque , como dizia o Mestre Aleixo:

P’ra mentira ser segura

e atingir profundidade,

tem que trazer à mistura

qualquer coisa de verdade.

Mas isso terá de ficar para uma próxima crónica.

José Paulo Larcher

1 Oliveira Martins, História de Portugal, Lisboa, Guimarães Editores, 16ª ed, 1972, pag. 39

2 op. cit. pag. 51