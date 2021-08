Pontos-de-Vista

OPINIÃO | JOSÉ LARCHER

“Criada a partir do ‘zero’, numa área deserta e despovoada, nascida do ‘alto’ por vontade e artifício do poder, de urbanismo e arquitectura estandardizada, é a Vila Real de Santo António a concretização da ‘Utopia do Iluminismo’.” (1)

Na crónica anterior prometi falar-vos da estrutura e significados da Praça Marquês de Pombal em Vila Real de Santo António (2), mas quando comecei a consultar os meus apontamentos, logo percebi que seria conveniente fazer um pequeno recuo histórico e falar da origem e propósitos desta povoação, erguida pela vontade de um homem, Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido pelo título nobiliárquico de Marquês de Pombal (título que, curiosamente, apenas lhe seria outorgado aos 70 anos de idade).



Há uma “pré-história” de VRSA relacionada com uma povoação chamada Santo António de Arenilha, situada na foz do rio Guadiana, centro pesqueiro mas essencialmente de contrabando. Não me vou demorar nste assunto porque este tem sido tratado recentemente com rigor histórico (3), mas apenas referir que esta povoação foi fundada nos primórdios do Sec XVI e desapareceu num cataclismo natural um cento de anos mais tarde, tendo ficado submersa até hoje. Contudo, podemos supor que as antigas actividades – pesca e contrabando – continuaram a ser exercidas pelos que escaparam da tragédia e ou por outras comunidades. O que se sabe é que nos finais do século XVIII o Marquês mandou erigir uma nova vila, um pouco a Norte da antiga Arenilha. Com que intenção o teria feito? Quem iriam ser os seus habitantes?



Sabe-se que nessa época, no sítio de Monte Gordo, havia uma comunidade de pescadores constituída em grande parte por espanhóis, que se tinham acostumado a vir pescar em águas que não eram deles, mas também por portugueses que alternavam o trabalho nos campos com a faina piscícola.

De toda essa actividade, é importante que se diga, não revertiam proveitos de nenhuma espécie para a coroa portuguesa e suponho que esse facto também tenha pesado na decisão de Sebastião José de Carvalho e Melo. Era com essa comunidade que o Marquês contava para povoar a nova Vila Real, mas não antecipara o repúdio manifestado por essas gentes. Reza a história que o Marquês, fora de si, teria mandado lançar fogo às construções de Monte Gordo para forçar os habitantes a aceitar as novas instalações mas com pouco êxito, tanto mais que os espanhóis voltaram para as suas terras e muitos dos portugueses os seguiram, sobretudo para a Ilha Cristina, onde ainda hoje habitam descendentes desses exilados.



Bom, as intenções do Marquês eram quais, afinal?



A construção relâmpago de VRSA – demorou cinco meses a definir o núcleo central – foi, creio eu, uma manifestação de poderio em relação a Espanha.

Na verdade, o Guadiana era uma fronteira natural que tinha nas fortalezas de Castro Marim o seu principal núcleo de defesa. A nova vila não iria acrescentar nada em termos defensivos. Aliás, a estratégia construtiva, o plano urbano que lhe foi determinado, apresentava ao país vizinho uma frente indefesa em termos militares mas prestigiante em termos arquitectónicos.



Senão vejamos:



Se o coração da Vila Real é a Praça Marquês de Pombal (antiga Praça Real), a sua cabeça é a sequência de edifícios paralelos ao Guadiana, a Rua da Rainha (actual Avenida da República). Se sacarmos da régua e do esquadro, constatamos que o núcleo inicial tinha seis ruas perpendiculares ao rio e cinco paralelas a este. A frente da Rua da Rainha oferecia face a Espanha uma frente de quase meio quilómetro, que do outro lado do rio se assemelharia a um palácio, provocando assim o grande vizinho com a nossa grandeza pois da sua parte nada tinha de semelhante para nos contrapor.

“Planeada como um todo orgânico, estruturado em forma regular, Vila Real de Santo António tem uma fachada composta de 6 blocos de 240 palmos e um de 250 palmos correspondentes aos 7 quarteirões da 1.ª fila,(4) separados por 6 ruas de 40 palmos, que no seu conjunto se apresenta como se fora a fachada de um palácio.“(5)



Esta iniciativa – única na história – tinha muito de bluf, pois na verdade ambos os países estavam mergulhados numa imensa crise económica(6) e o que queriam era arrecadar para si os proveitos da pesca e da agricultura do Sotavento Algarvio, que até essa altura se tinham escapado das mãos ávidas do Marquês como grãos de areia pelos dedos.

Temos então a cabeça imponente de um grande corpo. Onde estava o coração que o anima? Pois na Praça, definida por quatro torreões ortogonais (ou não seja o quatro o número do material) e pelo obelisco, um centro que irradia luz, conhecimento, poder esclarecido ou, como reza a placa:



“El-Rei D. José I, Augusto Invicto Pio, […]Restaurador […] Do Commercio da Agricultura. Reparador Da Glória e Felicidade Pública. […]”.



No topo do obelisco temos a cruz e sob ela a coroa real que repousa sobre a esfera armilar, símbolo do império, tudo assente numa coluna onde se enrolam em espiral ascendente os caules de pequenas flores de três pétalas. Não consigo deixar de associar essas plantas que serpenteiam ao redor da coluna, com o caduceu e as duas serpentes que representam a polaridade universal. Essa mesma polaridade é igualmente visível nas cores preta e branca do pavimento radiante da Praça. Esses raios – para além da sua evidente conotação maçónica – representam o regime político do absolutismo esclarecido. Na verdade, relacionar o poder absoluto dos monarcas com o espírito moderno (das Luzes) era moda na Europa daquela época.



Fico, porém, com uma dúvida que aqui deixo com a intenção de que alguém com mais conhecimentos me possa ajudar. A questão é que o senhor D. João IV, numa linda cerimónia em Vila Viçosa, no ano de 1647, consagrou Portugal a Nossa Senhora da Conceição, consubstanciada através do seu coroamento com a coroa usada pelos reis portugueses, após o qual jamais qualquer rei ou rainha de Portugal a poderia voltar usar. E o caso é que não usou.



Então o ponto que me preocupa é o seguinte: porque razão foi a coroa real colocada a encimar o obelisco? E tenho ainda outra questão que se articula com a primeira: os cidadãos que em meados do século passado – trezentos após a consagração – coroaram “de facto” Nossa Senhora (cuja imagem pode ser contemplada diariamente na Igreja Matriz de VRSA), fizeram-no com a consciência de que estavam a corrigir uma situação clarificada em 1776, ou seja, que voltavam a questionar quem é que detinha o poder em Portugal: o Estado ou a Igreja?

Meu Deus! Tanto que ficou por dizer. Estou a ver que terei que voltar a este assunto – que me parece inesgotável – numa próxima crónica. Até lá, cuidem-se…

José Paulo Larcher

1) CORREIA, José Eduardo Horta, “Vila Real de Santo António urbanismo e poder na política pombalina”, Tese de doutoramento em História de Arte, FCSH da Universidade Nova de Lisboa, 1984.

(2) Adiante designada por VRSA

(3) Fernando Pessanha tem desenvolvido vários estudos muito interessantes sobre esta antiga povoação.

(4) Não resisto a comentar o poderoso simbolismo deste número 7, que decerto não terá escapado ao maçon Carvalho e Melo. Sabe-se que o o “7” (4+3) representa a união do espírito e da matéria.

(5) CORREIA, 1984, p. 145

(6) Havia-se esgotado há muito o ouro do Brasil. No tempo do senhor D. João V o Convento de Mafra fora o último sobressalto de grandeza.

