Pontos-de-Vista: A cidade-fábrica

OPINIÃO | JOSÉ LARCHER

Na crónica anterior falei um pouco de Vila Real de Santo António e da encantadora Praça do Marquês de Pombal, mas não cheguei às partes que do meu ponto de vista são mais interessantes: o pensamento económico-social que presidiu à sua construção e a técnica construtiva utilizada, que permitiu erguer do nada, e com pouquíssimos meios, uma das cidades portuguesas mais simbólicas do espírito de uma época, o Iluminismo.



Não teve sorte, contudo, esta Vila Real, mandada construir por carta régia de 30 de Dezembro de 1773. De facto, com a morte do rei D. José em 24 de Fevereiro de 1777, Sebastião José de Carvalho e Melo foi afastado do Governo e o seu projecto macro-económico foi posto em causa. E que projecto era esse?



A reorganização das “Reais Pescarias” no Algarve – concretizada no reinado de D. José – insere-se num esforço planeado de substituição da importação de géneros pela sua produção nacional, e esta intenção abrangia um rol interminável de itens e não apenas as pescas. Acresce que em vários lugares do Algarve mas especialmente na zona de Monte Gordo, se instalara um concorrido centro piscatório utilizado sobretudo por estrangeiros, pelo qual se esvaía – em impostos por cobrar – uma quantidade enorme de recursos.

Talvez o primeiro sinal da intenção do Marquês em obviar a esta sangria, tenha sido a criação em Janeiro de 1773 da Companhia Geral das Pescarias Reais do Reino do Algarve. Nesse mesmo ano, como vimos, manda construir a Vila e um mês depois (Janeiro de 1774) envia uma planta da nova vila executada pela Casa do Risco sob a orientação do arquiteto Reinaldo Manuel dos Santos. A primeira pedra é lançada em 17 de Março de 1774 e a Vila é inaugurada dois anos depois, no dia 13 de Maio. Uff…



Construção de uma cidade em pouco mais de dois anos!? É obra.



E não era uma cidade qualquer, era, na verdade, uma fábrica de fazer dinheiro. Como diz Gonçalves (2009)1: “Vila Real de Santo António é, pelo que se sabe, a primeira fundação urbana criada para desempenhar uma função económica específica, ou seja, terá sido o primeiro caso pensado e concretizado daquilo que, nos dias de hoje, se designaria como cidade-fábrica.”



Temos então que a frontaria palaciana da Baixa Mar esconde um esmerado saber fazer, quer no que respeita aos aspectos construtivos, quer no que concerne às funcionalidades ou, como mais expressivamente afirmou Figueiras (1999): “[…] As doze unidades correspondentes às Sociedades pesqueiras, são autênticos complexos industriais de manufactura, armazenamento e comercialização de sardinha […]” 2



Felizmente, nos últimos vinte anos um conjunto de investigadores tem-se interessado por este extraordinário projecto nas suas diversas componentes (arquitectónica, afirmação de poder, eficiência, …), e tem produzido uma literatura de altíssimo nível que se encontra ao dispor de qualquer interessado. Agora só (!?) falta interessar os vila-realenses no gosto pela preservação desta pérola que lhes foi entregue pela história.



Eu sei que não é fácil amar Vila Real de Santo António. A cidade não tem verdadeiramente um ponto focal que possa ser apreciado de per si. Não tem palácios. Não tem catedrais. Não tem as belezas naturais dos litorais de águas cristalinas e das rochas cénicas. Não tem arribas imponentes. Não tem, portanto, muitas coisas, mas tem outras.



Vila Real de Santo António foi a expressão de um pensamento (no sentido filosófico do termo) e de uma vontade de resgatar Portugal de um marasmo desencadeado pelo esgotamento das reservas auríferas do Brasil, e manifestava um interesse pelo desenvolvimento da economia que – todos o sabem – continua a ser o principal garante do bem estar das pessoas. A Vila, e depois cidade, deveu a sua pujança económica a este pensamento original que permitiu constituir uma massa crítica nas áreas das pescas e indústrias associadas. Terminado o ciclo do atum, os vila-realenses viram-se confrontados com um vazio que só seria colmatado com o crescimento do turismo que na actualidade sustenta este – e muitos outros – concelhos.



Ora aí está: o Turismo. O que tem Vila Real de Santo António a oferecer aos turistas para além dos atoalhados e de uma gastronomia mediana? Tem, digo eu, ou se não tem devia ter. E o quê? Pois então, explicar aos turistas que pisam, não ruas e praças, mas um monumento de pleno direito que vai fazer um quarto de século anos mas que ainda está vivo. É necessário “respeitar” o património edificado e nesse “respeito” cabe não só a preservação mas muitas outras coisas. É necessário também respeitar o património imaterial, a memória da fábrica-cidade e dos seus saberes.



E como é que isso se faz? Bem, isso eu não sei, mas arriscaria dizer que só é possível fazê-lo com muito inteligência e muito amor. E encerro com esta afirmação de José Eduardo Horta Correia que perfilho inteiramente: “Não será pois sequer possível aplicar a esta situação urbanística as metodologias de intervenção utilizadas na salvaguarda de outras vilas ou cidades. É que não há casas pombalinas a preservar em Vila Real de Santo António. Vila Real de Santo António é uma única e grande casa e é enquanto tal que ou se salva ou se condena.” 3

José Paulo Larcher

1 GONÇALVES, Adelino, “Vila Real de Santo António, Planeamento de pormenor e salvaguarda em desenvolvimento” in Monumentos 30: Vila Real de Santo António, A “Cidade Ideal”, Dezembro 2009.

2 FIGUEIRAS, Rui, “Vila Pombalina – Vila Real de Santo António”, Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, 1999.

3 CORREIA, José Eduardo Horta, O lugar de Vila Real de Santo António na história do urbanismo português, Editorial do Departamento de Arquitectura, Universidade de Coimbra. Consultado a 2 de Setembro de 2021 em http://hdl.handle.net/10316.2/37888

PUB