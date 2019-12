População contra fecho do balcão do Crédito Agrícola de Santa Bárbara de Nexe

A Assembleia de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe decidiu repudiar a intenção de encerrar o balcão do Crédito Agrícola naquela povoação do concelho de Faro e pediu ao banco que articule com a autarquia soluções para manutenção de um balcão bancário em Santa Bárbara de Nexe.

Em moção aprovada por unanimidade na noite de quinta-feira, o órgão autárquico observa que a Caixa de Crédito Agrícola (CCA) é o único balcão bancário aberto na Freguesia de Santa Bárbara de Nexe e é a única opção para muitos dos 4.000 habitantes desta Freguesia, “grande parte deles envelhecidos, com reduzida capacidade de acesso aos meios digitais e reduzida mobilidade no território”.

Na moção, de que deu conhecimento ao Governo, à Assembleia da República, à Câmara e Assembleia Municipais de Faro, às outras Juntas e Assembleias de Freguesia, observa que a CCA também é o balcão a que mais recorrem as empresas da Freguesia.

“A confirmar-se este encerramento, a população e empresas afetadas deixarão de contar com o único balcão bancário existente, o que terá efeitos nefastos para os esforços de desenvolvimento e coesão territorial que todos e todas pretendem e merecem”, explicita a moção aprovada .

O encerramento do Crédito Agrícola em Santa Bárbara de Nexe constituirá “mais uma degradação das condições de vida locais e um ataque flagrante à população e economia desta Freguesia, potenciando o agravamento da desertificação económica e populacional”, advoga aquele órgão.

“Tratando-se de uma intenção de um banco privado, esta insere-se numa política mais geral de degradação dos serviços públicos que os sucessivos governos têm imposto às populações. Tem sido assim com o encerramento de escolas, correios, centros de saúde, transportes e outros serviços, levando a um isolamento cada vez maior das comunidades rurais”, conclui.

Entretanto, à margem deste protesto, a CCA divulgou a informação de que a instituição contou com um resultado positivo de 105 milhões de euros em setembro.

“No terceiro trimestre de 2019, o Grupo Crédito Agrícola apresentou um resultado líquido consolidado acumulado de 104,9 milhões de euros, para o qual o negócio bancário contribuiu com 88,6 milhões de euros”, revela a instituição de crédito.