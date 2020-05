PORDATA: Concelho de VRSA é mais jovem do que a média nacional

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O concelho de Vila Real de Santo António, que conta com 18.916 habitantes, tem 147 idosos por cada 100 jovens, mas ainda assim conta com menos 11 idosos do que a média nacional, o que faz dele um concelho mais juvenil do que o restante território português, de acordo com dados da PORDATA referentes ao ano de 2018 a que o JA teve acesso esta semana, quando decorreu o Dia da Cidade (13/05/2020).

Segundo os mesmos dados, VRSA tem um saldo fisiológico negativo, embora diminuto. Isto é, tem um menor número de nascimentos do que de mortes. Naquele ano, nasceram 186 bebés e morreram 205 pessoas.

Por cada 100 residentes, 13 são estrangeiros e, no que se refere a estratificação etária, há 15 jovens com menos de 15 anos, 63 adultos e 22 idosos com 65 ou mais anos.

Em 2018 havia 3.421 alunos matriculados nos ensinos pré-escolar, básico e secundário.

No extremo oposto da estratificação etária, por cada 100 residentes com 15 ou mais anos há 39 pensões atribuídas pela Segurança Social e pela Caixa Geral de Aposentações.

Um total de 912 euros é quanto ganham em média os trabalhadores por conta de outrem no território do município, 255 euros abaixo do ganho médio a nível nacional.

Sempre com base em 2018, em VRSA há 38 alojamentos turísticos (mais 19 do que em 2010), cinco farmácias, sete bancos e caixas económicas (menos 12 que em 2010)

Quanto à estrutura financeira do município, o saldo financeiro positivo da Câmara Municipal era de 2.464 mil euros (receitas: 22,4 Milhões euros; Despesas: 20 Milhões euros).

No mesmo ano, um total de 9% das despesas da Câmara Municipal foram destinadas à cultura e desporto, valor superior ao de 2010 (5% do total das despesas).

Um percentual de 9% das despesas do município é relativo ao ambiente, 1 pontos percentuais acima do valor registado a nível nacional (8%).

O valor médio de avaliação bancária da habitação foi de 1489 euros por metro quadrado, 297 euros superior à média nacional.