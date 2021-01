Portimão abre centros para sem-abrigo devido ao frio

A Câmara de Portimão abriu dois centros de acolhimento e abrigo temporário e reforçou o acompanhamento a pessoas sem-abrigo e em vulnerabilidade para “mitigar eventuais riscos” durante o tempo frio previsto até domingo, anunciou a autarquia.

O município referiu que esta resposta está a ser coordenada com associações e instituições de solidariedade social “que trabalham diariamente esta temática no terreno” e abrange um conjunto de 10 medidas, como o reforço da informação e do acompanhamento a estes grupos populacionais.

“As madrugadas de sábado, domingo e segunda-feira (10, 11 e 12 de janeiro) serão as mais adversas e, por isso, foram ativados mais dois centros de acolhimento temporário, em reforço àquele que já funciona na cidade de Portimão ao longo de todo ano”, justificou a autarquia num comunicado.

Os centros vão funcionar nas instalações da Santa Casa da Misericórdia de Portimão e no Portimão Arena, esclareceu ainda a autarquia, frisando que vai ser feito um “reforço da informação dirigida a pessoas em situação de vulnerabilidade” com “equipas de resposta da rede de emergência social” e das ações de patrulhamento por equipas dos Bombeiros, Cruz Vermelha, Proteção Civil e forças de segurança.

Estas equipas poderão, argumentou o município, “sinalizar eventuais pessoas na condição de sem-abrigo e proceder ao respetivo encaminhamento para os centros de abrigo existentes no concelho, assim como a ativação de dois centros de acolhimento/abrigos temporários”.

“Outra das medidas prende-se com o empenhamento das Juntas de Freguesia, em proximidade às populações, para informar, sensibilizar, sinalizar e acompanhar todas as situações identificadas na respetiva freguesia, sendo também aumentada a prontidão do Agrupamento 159 do Corpo Nacional de Escutas no âmbito do apoio logístico, nomeadamente na vertente da alimentação”, referiu também a mesma fonte.

O município anunciou também que a delegação de Portimão da Cruz Vermelha Portuguesa vai garantir “apoio social e logístico aos centros de alojamento temporários” e foi ativada uma plataforma de comunicação denominada “Portimão – Tempo Frio”, que vai “agilizar o fluxo de informação entre os diferentes intervenientes na resposta de apoio social”.

Os pedidos de ajuda ou a sinalização de casos pode ser feita através da linha municipal “Proteção 24” (808 282 112) e a autarquia pediu a colaboração os munícipes para reportar a localização de pessoas em situação de vulnerabilidade.

A autarquia informou ainda que, durante este período de tempo frio mais intenso, o Centro Municipal de Emergência e Proteção Civil de Portimão “continuará a monitorizar a situação” com serviços de ação social, Juntas de Freguesia, agentes de Proteção Civil e instituições de solidariedade social da rede de emergência municipal.

