Portimão: Ação de fiscalização identifica 28 animais em risco

Teve lugar na manhã desta terça-feira, 15, uma ação conjunta no Sítio do Poço Seco, Portimão, com o objetivo de assegurar o bem-estar animal. Participaram na ação elementos da PSP, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e da Câmara Municipal de Portimão.

Dos 28 animais fiscalizados, oito foram retirados da área, dos quais dois por má nutrição, um por ausência de prestação de cuidados médicos e os restantes devido à falta de condições de higiene, identificação eletrónica e vacina da raiva, tendo sido igualmente encontrados alguns abrigos já vazios.

Os três animais que necessitam de intervenção médico-veterinária não serão restituídos aos donos, sendo o relatório desta operação enviado posteriormente ao Ministério Público para os devidos efeitos legais, de acordo com o comunicado enviado pela autarquia.







A área agora intervencionada, localizada no Sítio do Poço Seco, na entrada norte da cidade de Portimão, continuará a ser alvo de fiscalização periódica.