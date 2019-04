Portimão acolhe 7º Congresso de Treinadores dias 1 e 2 de junho

Este ano, já estão confirmados 19 workshops de diferentes modalidades

O município de Portimão vai receber o 7º Congresso de Treinadores, nos dias 1 e 2 de junho, no Portimão Arena. Este congresso é organizado de dois em dois anos pela Confederação de Treinadores de Portugal, sendo que nesta edição o local escolhido para a realização do evento foi a Cidade Europeia do Desporto 2019.

“Este congresso é o único que reúne treinadores de todas as modalidades, pretendendo ir ao encontro destes e, nesse sentido, funciona num modelo misto: conferências plenárias com temáticas generalistas e workshops por modalidade com componentes teóricas e práticas”, revelam os promotores.

As conferências têm lugar no sábado (1 junho) e domingo (2 junho) de manhã, enquanto os workshops ocorrem todos em simultâneo no dia 1 de junho à tarde, sendo realizados em conjunto com as associações de treinadores, associadas da Treinadores de Portugal.

Na última edição, realizaram-se 14 workshops. Este ano, já estão confirmados 19 workshops de diferentes modalidades: andebol, atletismo, basquetebol, bilhar, boxe, capoeira, desportos gímnicos, futebol, futsal, golfe, hóquei em patins, karate, natação, pedestrianismo e montanhismo, orientação, remo, taekwondo, ténis e voleibol.