Portimão acolhe encerramento nacional da Semana Europeia do Desporto

A quinta edição da Semana Europeia do Desporto (SED), que se assinala entre 23 e 30 de setembro, vai ter o encerramento a nível nacional em Portimão, tendo sido preparado um conjunto de propostas com o objetivo de desafiar os munícipes a praticarem atividade física nos diferentes equipamentos desportivos municipais, a título gratuito.

Destaque na programação para o Dia Paralímpico Municipal, agendado para esta quinta-feira, 26 de setembro, na marina de Portimão, com a disponibilização gratuita de oito modalidades, que todos os interessados poderão experimentar entre as 10h00 e as 16h00. Andebol e basquetebol em cadeira de rodas, boccia, paracanoagem, paraciclismo, judo, ténis de mesa e vela são os desportos disponíveis, com a presença dos atletas Joana Santos (judo), Jorge Pina (atletismo), Luís Costa (paraciclismo) e Norberto Mourão (paracanoagem).

A cerimónia de abertura tem início marcado para as 10h00, na presença do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, do presidente do Comité Paralímpico de Portugal, José Manuel Lourenço, e da presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes.

Mas, durante esta semana, serão muitas as modalidades ao dispor dos munícipes, a quem bastará aparecer nos equipamentos desportivos do concelho.

Em termos competitivos, a Cidade Europeia do Desporto (CED 2019) recebe entre 27 e 29 de setembro um conjunto de provas, como são os casos da 13ª Taça da Liga Feminina de Basquetebol (pavilhão da escola da Bemposta e pavilhão gimnodesportivo de Portimão), o Campeonato Nacional de Vela Adaptada (marina de Portimão), o Portimão Padel Open 2019 (complexo municipal de Ténis) e o Aquabike – Campeonato da Europa de Endurance (Praia da Rocha).

O encerramento oficial da Semana Europeia do Desporto está marcado para as 9h30 de 29 de setembro, junto ao Portimão Arena, tendo como ponto alto a Marcha/Corrida Solidária – “Passeio da Memória”, que assinala o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, com a participação confirmada de cerca de 1500 pessoas vindas de todo o Algarve.