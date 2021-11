Portimão: Alunos de turmas com casos de covid-19 serão testados

A Câmara Municipal de Portimão vai oferecer testes rápidos de antigénio a todos os alunos não vacinados de uma turma onde se registe um caso positivo de covid-19 com o objetivo de diminuir a cadeia de contactos, anunciou a autarquia.

Esta decisão foi tomada a 23 de novembro pela Subcomissão Permanente de Proteção Civil para a Covid-19 e será concretizada em colaboração com a delegação local da Cruz Vermelha Portuguesa, após o aumento do número de casos positivos de coronavírus na comunidade educativa em Portimão.

A autarquia destaca ainda “a existência de um largo espaço temporal entre a identificação de um caso positivo e a realização do teste aos alunos que se encontram em isolamento”.

Esta medida permite ainda “antecipar a identificação de casos positivos, que de outra forma podem contribuir para a disseminação mais alargada da doença através do contágio de familiares que coabitam com a criança, permitindo detetar e isolar com maior rapidez os casos positivos dentro de cada turma afetada”, segundo o comunicado da autarquia de Portimão.

Já os alunos que tenham as duas doses da vacina vão continuar a realizar testes PCR por indicação das entidades de saúde pública, ficando em vigilância passiva se testarem negativo à covid-19.

