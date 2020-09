Portimão anuncia Alvor sem Carros para 20 de setembro

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Município de Portimão preparou para o período de 16 a 22 de setembro um conjunto de iniciativas para assinalar a Semana Europeia da Mobilidade, este ano sob o lema “Emissões Zero, Mobilidade para todos”, cujo principal destaque, no dia 20 de setembro, é a ação “Alvor sem Carros”, anunciou a autarquia.

Naquele dia, o trânsito automóvel estará interditado no centro da vila entre as 10:00 e as 20h00.

A grande novidade deste ano vai ser a apresentação do Regulamento de Mobilidade Suave, no dia 22 de setembro, pelas 17h30 no Pequeno Auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.

A marcar desde logo o início da Semana Europeia da Mobilidade, na noite de 16 de setembro é lançado o convite “À Descoberta de Portimão”, levando os participantes a percorrer as riquezas culturais do centro da cidade, guiados por técnicas da Casa Manuel Teixeira Gomes. Este passeio, com partida agendada para as 21h00 junto ao coreto da Praça Manuel Teixeira Gomes, está sujeito a inscrição prévia e limitada a 8 participantes, através do telefone 282 480 492 ou na Casa Manuel Teixeira Gomes.

Na mesma linha, estão agendadas visitas histórico-culturais à descoberta de Alvor, a primeira no dia 16 em inglês, e a segunda no dia 18 em português, sempre a partir das 18h00. Em ambos os casos, serão percorridos ruas e sítios patrimoniais emblemáticos desta típica vila piscatória virada para o mar, onde a herança islâmica ainda tem forte presença. As inscrições para os dois passeios são obrigatórias e limitadas a 9 participantes, através do email alvor.freguesiadealvor@gmail.com

Para o final do dia 17 de setembro, a proposta será “Caminhar pela Cidade” sob a orientação de um técnico da Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Portimão. A caminhada está agendada para as 18h30, com uma duração de 60 minutos, e tem como ponto de partida o Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Portimão, sendo necessária inscrição prévia, limitada a 9 participantes, através do email secretaria.gimnodesportivo@cm-portimao.pt

Os dias 18 e 19 foram reservados para passeios pagos (7,5€ por adulto) em barco solar, numa ação intitulada “Pelas margens da História do Arade”, que será guiada pela equipa da Algarve Sun Boat devido à limitação de pessoas a bordo da embarcação.