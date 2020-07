Portimão apoia associações com mais de 860 mil euros

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Cerca de uma centena de associações do concelho de Portimão vão receber, no total, mais de 860 mil euros “pelo reconhecimento do relevante papel que o associativismo local desempenha na comunidade”, anunciou a autarquia.

Foram apoiadas 40 associações e instituições cultural com mais de 152 mil euros para desenvolvimento e funcionamento e mais de 261 mil euros para investimento, 30 associações e instituições sociais com mais de 76 mil euros para desenvolvimento e funcionamento e mais de 65 mil euros para investimento e 31 clubes e associações desportivas com mais de 220 mil euros para desenvolvimento e funcionamento e mais de 90 mil euros para investimento.

A Câmara Municipal de Portimão considera que “o movimento associativo é extremamente importante, pelo que a autarquia procurou adequar os apoios de incentivo à meritória ação nesta vertente”, segundo o comunicado.