Portimão apoia associações de defesa dos animais com 35 mil euros

O município de Portimão doou 35 mil euros a três associações de defesa dos animais, destinados à esterilização de cães e gatos de rua, anunciou a autarquia.

Para o efeito, foram estabelecidos protocolos de colaboração entre a autarquia e a Associação Amigos do Canil de Portimão (AACP) no valor de 15 mil euros, a Associação de Defesa de Animais de Portimão ( ADAP), com um financiamento de 10 mil euros e a Associação de Proteção do Animal do Algarve (APAA) com o apoio de 10 mil euros.

Esta estratégia autárquica surge do reconhecimento do esforço desenvolvido por aquelas associações ao nível do interesse público, designadamente no que toca à promoção de campanhas de sensibilização e do incentivo à esterilização, visando reduzir o excesso de animais errantes e, assim, contribuir para a salvaguarda da saúde e da qualidade ambiental das populações.

No que toca à AACP, a verba protocolada destina-se a apoiar o programa de atividades desta associação no domínio de esterilização de animais do Canil Municipal e na prestação de cuidados de saúde aos animais do canil que não possam ser feitos no local, bem como na promoção de campanhas de esterilização de cães e gatos de rua.

O apoio monetário destinado à ADAP destina-se à esterilização de animais de rua e à prestação de cuidados veterinários urgentes, promovendo também esta associação campanhas de sensibilização e incentivo à esterilização, como forma de reduzir o excesso de animais errantes.

Por fim, o acordo de colaboração com a APAA relaciona-se igualmente com a esterilização de animais de rua e a promoção de campanhas de sensibilização e incentivo à esterilização junto da comunidade local.

