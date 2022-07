Portimão Arena recebe campanha de recolha de medula óssea para ajudar jovem

Está marcada para o próximo da 06 de agosto, entre as 09:00 e as 16:00, uma campanha de recolha de medula óssea a favor do jovem portimonense Henrique Gil Martins Camacho, que precisa urgentemente de um dador compatível, indica a autarquia.

Nascido em 2006 na cidade de Portimão, o jovem é acompanhado pela equipa médica de Pediatria da unidade de Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), assim como pelo IPO – Lisboa, sendo esta colheita articulada com o CHUA – Portimão.

Os dadores de medula óssea, entre os 18 e os 45 anos, devem ser saudáveis, pesar um mínimo de 50 quilos e medir mais de um metro e meio, nunca tendo recebido transfusões de sangue após 1980.

Esta iniciativa altruísta, com caráter de urgência, conta com os apoios da Câmara Municipal de Portimão, do CHUA e da Associação Portuguesa Contra a Leucemia.

Poderão ser solicitadas mais informações para o Serviço Municipal de Proteção Civil de Portimão, através do número de telefone 808 282 112.