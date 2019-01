Portimão Arena recebe final do Festival da Canção 2019

O Festival da Canção 2019 vai realizar-se no Portimão Arena, a 2 de março

O representante de Portugal no Festival da Eurovisão de 2019 será escolhido no Portimão Arena, no dia 2 de março, aquando da realização da final nacional do concurso promovido pela RTP. Esta será a segunda vez em 17 anos que o Festival RTP da Canção se realiza fora de Lisboa. A primeira foi no ano passado, quando a final do festival teve lugar em Guimarães.

O Festival RTP da Canção 2019 é composto por duas semifinais (16 e 23 de fevereiro) e, de cada uma delas (com 14 canções), são apuradas sete para a final agendada para 2 de março, em Portimão.

Os apresentadores Filomena Cautela e Vasco Palmeirim vão fazer de anfitriões do espetáculo, com o apoio da repórter Inês Lopes Gonçalves.

Dos 16 compositores a concurso, 14 foram convidados pela RTP enquanto dois resultaram de concursos promovidos pela Antena 1. Calema, Conan Osíris, Ana Cláudia, João Dungo, Filipe Keil, Ela Limão, Soraia Tavares e Matay são os intérpretes da primeira semifinal do Festival da Canção 2019, que decorre a 16 de fevereiro. Já a segunda semifinal, no dia 23 de fevereiro, terá como intérpretes Lara Laquiz, Madrepaz, Mariana Bragada, Dan Riverman, NBC, Mila Dores, Marlon e Surma. A final vai acontecer a 2 de março em Portimão.