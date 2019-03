Portimão assinala Dia Internacional do Desporto com congresso e jogo solidário

No âmbito de Portimão – Cidade Europeia do Desporto 2019, o município vai assinalar, no próximo dia 6 de abril, o Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e a Paz, realizando um congresso e um jogo solidário de futebol.

O Congresso Your Future, a decorrer nos dias 5 e 6 de abril, reunirá no Portimão Arena várias personalidades do mundo do desporto e não só, para um debate sobre as boas práticas desportivas e o papel dos ex-atletas na sua integração nos mais diversos setores da sociedade.

“Os debates agendados para o congresso procurarão compreender a importância do modelo integrado entre as diversas áreas para um percurso saudável do atleta, sobretudo ao nível da sua preparação para o momento da transição de carreira, em aspetos relacionados com a saúde e bem-estar”, adianta a organização, a cargo da Sports Embassy.

Haverá ainda uma partida de futebol de cariz solidário, com entrada gratuita, onde será realizada uma recolha de bens alimentares, a cargo do Banco Alimentar. A partida terá lugar, às 19h45, no estádio municipal de Portimão e será disputada por ex-atletas das mais diversas modalidades, os quais integram os painéis do congresso, entre outros participantes, como antigos futebolistas.