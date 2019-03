Portimão assinala o Dia Mundial do Autismo

O Município de Portimão dia 2 de abril, data escolhida pela Organização das Nações Unidas, irá comemorar o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, no âmbito da iniciativa Abril, Mês da Saúde, sob o mote “Nutrição, Desporto e Saúde”.

O autismo consiste num distúrbio neurológico caracterizado pelo comprometimento da interação social, comunicação verbal e não-verbal. Afeta o processamento das informações no cérebro, alterando a forma como as células nervosas e as sinapses se organizam.

A partir das 10h00, a Praça 1º de Maio vai ser o ponto de encontro para uma aula de ginástica em tons de azul, integrada no programa municipal Exercício e Saúde, inserido na Cidade Europeia do Desporto 2019. Também está prevista uma largada de balões azuis e a atuação da banda de música da Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo – Algarve (APPDA) que é uma instituição particular de solidariedade social, que visa apoiar e promover a formação, a educação e a qualidade de vida das pessoas com perturbações de desenvolvimento e autismo.

O convite é lançado a todos os que quiserem associar-se à efeméride e abraçar esta causa, frente aos Paços do Concelho, vestindo pelo menos uma peça de roupa azul.