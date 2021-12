Portimão: Associação cultural MODO apresentou agenda para 2022

A associação cultural MODO, de Portimão, recebeu quem quis conhecer a equipa e saber mais sobre as atividades programadas para o ano de 2022 num “mata-bicho” matinal, animado pela música do DJ Kobertor e a doçaria da Alcachofra Brava by As Moças.

Numa colaboração com As Moças no seu espaço no centro de Portimão, a música e a decoração natalícia atraíram também transeuntes curiosos que encontraram ali um espaço para a sua própria criatividade na banca de criação de postais.

Amigos conhecidos e novos amigos do MODO puderam fazer a sua inscrição como associados, receber o Calendário-Poster com a programação de 2022 e comprar Vales Oferta para as oficinas e experiências da associação. Quem não esteve no evento pode tornar-se associado através do formulário no site do MODO.



Já em janeiro a associação promove a Matiné d’Engenhos (MODO LAB) no sábado dia 15, atividade que terá uma cadência mensal e que será dinamizada pelos engenhocas Karlown e Manuel Nunes. Esta oficina de criações inventivas espontâneas está aberta à participação de miúdos e graúdos que enfrentam desafios rolantes, voadores, flutuantes e muito mais, usando materiais reaproveitados, com apoio técnico dos coordenadores. Também em Janeiro o MODO VIVO traz-nos A Grande Caldeirada no dia 22, um jantar que promete ser uma experiência disruptiva misturando a gastronomia do chef Leandro Araújo (Cafezique) com jogos e novas sensações propostas pela artista Inês Barracha.

A programação anual será pautada pela regularidade das oficinas do MODO LAB (bem como as aclamadas férias criativas dos Moces Marafades) e agitada pelos eventos surpreendentes do MODO VIVO, com experiências gastronómicas, cinema na praia, provas desportivas e muito mais! A programação completa pode ser consultada em www.modo.pt e pedidos de informações podem ser enviados para info@modo.pt .

