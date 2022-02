Portimão: Ateliês de fevereiro na Quinta Pedagógica falam da alimentação

Durante os quatro sábados de fevereiro, a Quinta Pedagógica de Portimão promove os ateliês dedicados às crianças, sempre com início marcado para as 11:00 da manhã. A alimentação vai ser o tema central.

O primeirito ateliê, marcado para o dia 05 de fevereiro, será a exceção, pois nesse dia tem lugar a habitual atividade “A Biblioteca vai à Quinta”, possibilitando às crianças a partir dos seis anos ouvir a leitura de um conto, com a participação especial da Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes.

Na manhã do sábado seguinte, 12 de fevereiro, futuros chefes de cozinha da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão ensinarão as crianças a confecionar uma refeição muito especial durante o ateliê “Cozinha com os Chefes”, dirigido a crianças a partir dos seis anos.

Seguir-se-á, a 19 de fevereiro, o ateliê “Prato Certo – Alimentação Saudável e Económica”, no qual as crianças aprenderão de forma divertida a preparar refeições saborosas, saudáveis e económicas, inspiradas nos princípios da alimentação mediterrânica.

Por fim, no dia 26 de fevereiro, o pequeno-almoço dos animais da Quinta dominará todas as atenções, estando este ateliê aberto a crianças sem idade mínima, que terão a oportunidade de conhecer de perto os cavalos, burros, patos, ovelhas, galinhas, porcos e outros moradores deste espaço didático e recreativo, onde é divulgada a vida rural em plena cidade.

Os ateliês da Quinta Pedagógica de Portimão têm inscrição prévia, até um máximo de 15 participantes, devendo a mesma ser feita até às 17:00 da sexta-feira anterior à data de cada atividade, através do telefone 282 248 595 ou do e-mail quinta.pedagogica@cm-portimao.pt