Portimão: Bairro que acabou com barracas fez 20 anos

O Bairro Cruz da Parteira foi construído em 1998 para realojar a população residente em barracas, permitindo o realojamento de 120 agregados familiares

O Bairro Cruz da Parteira foi construído em 1998, na cidade de Portimão, para realojar 120 famílias que viviam em barracas. A autarquia assinalou o 20º aniversário do bairro, onde vivem atualmente cerca de 430 pessoas de várias culturas

O Bairro Cruz da Parteira comemorou na semana passada o seu 20º aniversário em ambiente de festa, com um lanche partilhado com os moradores, entrega de lembranças feita pelas crianças, muita música e animação para todas as idades, assinalando os 20 anos de entrega das chaves aos primeiros moradores.

Construído em 1998, no âmbito do programa de realojamento para a população residente em barracas, este bairro camarário permitiu o realojamento de 120 agregados familiares que viviam em barracas na zona do Cabeço do Mocho ou em casas abarracadas.

Neste bairro, coexistem várias culturas, nomeadamente a africana, com especial predominância da cabo-verdiana, a cigana e a cultura tradicional portuguesa, atualmente com um total de cerca de 430 indivíduos…

