Portimão: Biblioteca Manuel Teixeira Gomes celebra 28 anos

A Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, vai celebrar 28 anos a 6 de novembro com várias atividades, anunciou a autarquia.

Entre as 10:00 e as 19:00, no pátio exterior da biblioteca de Portimão, vai decorrer uma feira do disco com várias peças de memorabilia, Lps, singles e uma mostra de máquinas de escrever antigas.

Já pelas 18:00, na sala polivalente, será lançada a edição em banda desenhada da obra “A Lenda de Adora”, com a participação do autor Tiago da Silva.

Durante o dia, a biblioteca de Portimão vai ainda receber duas leituras da Companhia Cepa Torta. A primeira está agendada para as 16:00, com a encenação da obra “Um pássaro e uma cabeça”, de Manuel António Pina, destinada a crianças entre os 6 e os 12 anos.

Já às 21:00, decorrerá a leitura interpretada de “Bilingue”, de José Maria Vieira Mendes, com direção a cargo de Filipe Abreu e Miguel Maia, com interpretação de João Cachola, Luís Moreira, Leonardo Garibaldi, Miguel Feraso Cabral e Patrícia Deus.

Ao longo dos últimos 28 anos, a biblioteca teve mais de 18 mil utilizadores inscritos e já passaram pelo espaço personalidades como José Saramago, Lídia Jorge, Álvaro Cunhal, Ernâni Lopes, Pepetela, José Fanha, Fernando Rosas, Daniel Sampaio, Glória Marreiros, Gonçalo Ribeiro Teles, Isabel Alçada, Manuel Alegre, Mia Couto e José Eduardo Agualusa.

