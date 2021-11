Portimão: Biblioteca Municipal apresenta livro de Vanda de La Salete

No próximo dia 12 de novembro, sexta-feira, às 18:30, tem lugar na Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes a apresentação da obra literária “Fantabulosidades D'Aqui e D'Além”, que contará com a presença da autora, Vanda de La Salete, anunciou a autarquia.

Segundo a sinopse da obra, “desengane-se quem pense que uma palavra não tem grande valor, uma vez que são elas que servem de portais à nossa mente e à nossa alma. Elas são chaves poderosíssimas, quer tenhamos consciência disso quer não. Elas são o motor do mundo, elas levam-nos em viagens fantásticas, elas criam magia.”

Num jogo de palavras e conceitos, Vanda de La Salete pretende, “libertar a imaginação de quem lê, cruzando o mundo real com o mundo ideal, pelo que nas histórias deste livro perdem toda a importância a idade, o género ou as crenças, pois as palavras levam-nos a passear por um universo de fantabulosidades.”

A autora, nascida em Lisboa no ano de 1970, abraçou a carreira de professora, “por vocação absoluta”, desde 1990, tendo a Formação de Professores aberto os seus horizontes, ao possibilitar a passagem por todos os níveis de ensino, sem exceção.

Todo o percurso académico foi direcionado às Letras, sendo licenciada em Línguas e Literaturas Modernas (Estudos Portugueses), mestre em Linguística (Lexicologia e Lexicografia) e doutorada em Línguas e Literaturas Modernas (Sociolinguística), visto que as palavras são a sua paixão.

