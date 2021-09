Portimão: Câmara está a ampliar cemitério

Os detentores do usufruto da ocupação temporária da capela do Cemitério Municipal de Portimão podem apresentar, até ao próximo dia 30 de setembro, o requerimento para atribuição de ossário destinado a familiar falecido, que será depositado no novo espaço que a Câmara está a concluir em terreno confinante ao cemitério, anunciou o município.

Nos termos do regulamento do Cemitério Municipal, a atribuição do ossário pode ser efetuada a título temporário ou com caráter de perpetuidade, devendo o requerente indicar, no seu pedido, a modalidade pretendida.

Esta medida resultou da necessidade de criar condições mais dignas face à exiguidade de espaço na capela, tendo a autarquia adquirido para o efeito um terreno contíguo ao cemitério, com vista à construção de ossários e catacumbas, cujas obras de execução estão quase concluídas.

Embora o projeto de construção do novo equipamento municipal, a localizar no Sítio do Malheiro, se encontre em fase avançada de execução, as respetivas obras ainda vão demorar algum tempo, não se justificando proceder a trasladações de ossários entre os dois cemitérios, conclui a autarquia.

