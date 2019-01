Portimão canta as “Janeiras” com forte movimento associativo

No próximo dia 6 de janeiro, pelas 21h00, o grande auditório do Teatro Municipal de Portimão vai ser palco da quinta edição do “Cantar das Janeiras” com um leque variado de grupos de cantares. A apresentação ficará a cargo da locutora Fátima Peres.

Portimão convida a comunidade a participar neste encontro para ouvir, cantar e celebrar o cântico das Janeiras e dos Reis, num ambiente de boa disposição e alegria. O serão terminará com o sabor a bolo-rei e jeropiga, tal como a tradição dita, ficando assim registado um momento festivo e de excelência oferecido pelos cantadores.

A quinta edição de “Cantar das Janeiras” conta com a participação de oito grupos do concelho de Portimão e dos concelhos vizinhos, sendo um exemplo do esforço de preservação das tradições e de manter vivo o movimento associativo, através dos grupos presentes que utilizarão a sua voz, mas também as violas, os instrumentos de percussão e de cordas.

São eles a Associação do Grupo Coral de Portimão, o Grupo “As Figueirinhas e os Amigos da Figueira”, o Grupo de Cantares “Fonte Nova”, o Grupo de Cantares da Confraria do Medronho “Os Monchiqueiros”, o Grupo de Cantares de Janeiras do Rancho Folclórico do Calvário, o Grupo de Cantares de Música Tradicional Portuguesa “Estrelas do Barlavento”, o Grupo de Cantares do Parchal e a Tuna Sénior do Centro Comunitário de Alvor.

“Cantar as Janeiras” é organizado pela Câmara Municipal de Portimão e tem o patrocínio de uma cadeia de supermercados que oferece o bolo-rei. A entrada é gratuita, mas deverá levantar bilhete previamente na bilheteira do TEMPO, até sábado, das 13h00 às 17h30, ou, no domingo, das 13h00 até à hora do espetáculo.

Neste início de ano, o grande auditório do TEMPO recebe ainda, no dia 4, às 21h30, já com lotação esgotada, o concerto de ano novo onde a paixão, o humor e o sangue vienense estarão presentes pelas mãos do maestro Osvaldo Ferreira e a Orquestra Filarmónica Portuguesa, contando ainda com a participação da soprano Cristiana Oliveira, que interpretará algumas das mais divertidas e aclamadas árias de Franz Lehar e Luigi Arditi.