Portimão celebra 100º aniversário de Amália com concerto no TEMPO

O Grande Auditório do TEMPO (Teatro Municipal de Portimão) vai ser palco, dia 12 de setembro, do espetáculo inédito “Amália Rodrigues – 100 Anos”, com início marcado para as 21:30.

A homenagem ao centenário de nascimento da fadista resulta de uma parceria entre o programa “Choque Frontal ao Vivo”, o TEMPO, a Câmara Municipal de Portimão e a associação “exAGITAR”, contando com a atuação de vários artistas convidados, que cantarão temas da diva do fado, com outras roupagens e ritmos.

A Câmara Municipal de Portimão destaca que o espetáculo “pretende lembrar, sentir e renovar o espírito da fadista, não visando apenas atingir o público contemporâneo de Amália, mas também atrair novas gerações, pela voz de intérpretes que dançam e executam as suas próprias versões do reportório eternizado pela cantora”.

O concerto vai contar com a presença dos convidados Alexandra, Marco Rodrigues, Júlio Resende, Luana Velasquez, Laura Abel e Suricata com Teresa Aleixo, e os guitarristas Ricardo Martins, Luís Trindade e Cláudio Sousa.

Os bilhetes, para maiores de seis anos, têm um custo de 12 euros e podem ser adquiridos na bilheteira do TEMPO, de terça-feira a sábado entre as 13:00 e as 17:30, e nas noites do espetáculo até ao seu início. Estão também à venda online em tempo.bol.pt e nos locais habituais aderentes da BOL, como FNAC, Worten, CTT, Pousadas da Juventude, El Corte Inglês, Lojas Note! e Rede Serveasy.