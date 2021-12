Portimão celebra 97.º aniversário com programação para todos os gostos

Apesar dos condicionalismos causados pelo situação epidemiológica, o município avançará com a programação que assinala o 97.º aniversário da elevação de Portimão à categoria de cidade, avança a autarquia.

No Dia Internacional do Voluntariado, que se assinala a 5 de dezembro, domingo, a partir das 15:00, no Museu de Portimão, a autarquia vai homenagear às associações e voluntários pelo trabalho desenvolvido pela comunidade durante a pandemia da Covid-19.

A 9 de dezembro, pelas 16:00, o município vai prestar homenagem, no salão nobre dos Paços do Concelho, aos os professores que passaram ao regime de aposentação durante o último ano letivo. Ainda na mesma data, a partir das 21:00, os visitantes poderão assistir ao espetáculo “Noite de Fado – 97 Anos de Cidade”, que reunirá um conjunto de fadistas locais no Teatro Municipal de Portimão (TEMPO).

A manhã do Dia da Cidade, 11 de dezembro, começa às 09:00 com o tradicional hastear de bandeiras no Largo 1.º de Maio, participando na cerimónia a Sociedade Filarmónica Portimonense, Fanfarra da Associação de Bombeiros Voluntários de Portimão, Sociedade Columbófila de Portimão, PSP, GNR, Polícia Marítima e Associação de Fuzileiros do Algarve.

A sessão solene do Dia da Cidade terá lugar às 10:30, no salão nobre dos Paços do Concelho e para além dos discursos da presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes e de Isabel Guerreiro, presidente da Assembleia Municipal, contará com testemunhos de profissionais no combate à Covid- 19 e momentos musicais a cargo do Barlavento Ensemble.

A agenda deste dia prosseguirá às 16:00 no TEMPO, com a Gala do Desporto “Homenagem aos Campões Portimonenses da época 2020/201”, que ilustra a forte dinâmica desportiva do concelho.

A nível literário, será apresentada a obra vencedora do Prémio Literário Manuel Teixeira Gomes, que inclui a participação online do respetivo autor (dia 7 de dezembro, às 18:30, na Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes), o lançamento da revista de estudos do Mediterrâneo “Meridional” (dia 8, às 17:00, também na Biblioteca Municipal de Portimão), ou a apresentação dos dois primeiros volumes da obra completa de Manuel Teixeira Gomes e da segunda edição da biografia do antigo Presidente da República portimonense (dia 9, às 18:00, no Café Concerto do TEMPO).

O dia 10 de dezembro será marcado pela inauguração da escultura “Renascimento”, do escultor Renato Rodyner, marcada para as 16:00, e que ficará patente no largo da Avenida Tomás Cabreira.

Por sua vez, o Museu de Portimão inaugura às 17:00 a exposição “As Cores da Viagem”, com pinturas e desenhos de António Carmo, bem como a mostra relativa à 21.ª Corrida Fotográfica de Portimão – Edição Especial Esperança”, que recebeu testemunhos fotográficos representativos do impacto da Covid-19 nas formas e soluções encontradas pelas diferentes comunidades, visando um desejável regresso à normalidade pós-pandemia.

O movimento associativo de Portimão volta a prestar o seu contributo às festividades do Dia da Cidade e, entre 5 e 12 de dezembro, promove um versátil conjunto de propostas para miúdos e graúdos nos diversos equipamentos desportivos e culturais do concelho, que incluem provas de mini hóquei, peddy paper sénior, bodyboard, karaté adaptado, petanca e btt, bem como aulas de aikido, cross training, kendo, pilates, zumba, aeróbica, hidroginástica e xadrez, além de um passeio de motas, uma caminhada, uma regata à vela e outras atividades náuticas, havendo ainda atividades de tricot e empreita, sem esquecer uma oficina de teatro para crianças e adultos, entre outras iniciativas.

No Dia da Cidade, 11 de dezembro, terá lugar a apresentação das classes de Iniciação Musical e do Quarteto do Saxofones da Academia de Música de Portimão, com alunos do ensino Básico e Secundário, e que terá lugar a partir das 17:00 no Museu de Portimão. No mesmo dia, o Pavilhão Desportivo da Boavista assinala o 2.º aniversario com um jogo solidário entre as equipas de futsal do Portimonense e do Azeméis, marcado para as 17:00, e cujo bilhete será entregue na troca de um género alimentar, destinado a uma instituição de caridade do município.

As celebrações culminam no dia 12 de dezembro, com o Concerto de Natal que a Orquestra Sinfónica do Algarve interpretará a partir das 17:00 na Igreja da Penina.

Todas as atividades são gratuitas, mas sujeitas à lotação de cada espaço e ao cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde, nomeadamente a apresentação do certificado digital de vacinação/recuperação válido, ou do certificado de testagem negativo (teste PCR realizado nas 72 horas antes do evento ou teste antigénio realizado nas 48 horas antes do evento).

O programa integral do Dia da Cidade de Portimão pode ser consultado em: https://vivaportimao.pt/.

