Portimão celebra a sardinha com concertos de artistas nacionais

A cidade de Portimão vai celebrar a sardinha com concertos de grandes nomes da música nacional, entre os dias 4 e 8 de agosto, na zona ribeirinha, anunciou a autarquia.

O primeiro dia do evento contará com a atuação dos Resistência, seguido de Toy no dia seguinte. A 6 de agosto, é a vez de João Pedro Pais subir ao palco da zona ribeirinha de Portimão.

Nos últimos dois dias, a 7 e 8 de agosto, os cabeças de cartaz do “Sardinha em Concertos” são Gisela João e Miguel Araújo, respetivamente.

As atuações estão marcadas para as 21:00, com bilhetes à venda por 1 euro. Na área dos concertos, a plateia estará sentada em recinto vedado, “de forma a cumprir as regras impostas pela Direção-Geral de Saúde” relativas à pandemia de covid-19.

