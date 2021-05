Portimão celebra aniversário de Manuel Teixeira Gomes com leitura online

A Câmara Municipal de Portimão vai assinalar o 161.º aniversário de Manuel Teixeira Gomes, a 27 de maio, com a leitura online de excertos da obra do presidente-escritos, anunciou a autarquia.

Para celebrar o aniversário do nascimento do diplomata, viajante e antigo Presidente da República, a Biblioteca Municipal vai transmitir na sua página de Facebook, a partir das 17:00, a leitura de excertos da obra do autor, efetuada por alunos do curso de Artes do Espetáculo e Interpretação do Agrupamento de Escolas da Bemposta.

Quem quiser ficar a conhecer outros aspetos da vida e obra de Manuel Teixeira Gomes, pode ainda visitar a exposição permanente “Portimão – Território e Identidade”, patente no Museu de Portimão.

Este ano, a Câmara Municipal de Portimão deliberou, por unanimidade, o direito de preferência e o procedimento para a aquisição d’A Tralha, um edifício que fazia parte da casa onde nasceu Manuel Teixeira Gomes, avaliado em 300 mil euros e localizado no Largo do Dique.

