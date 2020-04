Portimão celebra Dia da Liberdade no Facebook

A página de Facebook da Câmara Municipal de Portimão vai ser palco dos festejos do 25 de abril, com diversas iniciativas, devido à pandemia de COVID-19, anunciou a autarquia.

As comemorações começam no dia 24 de abril, a partir das 10:00, com a iniciativa desportiva “Mexa-se pela Liberdade”, integrada no projeto Mais Desporto para Todos, através da página www.facebook.com/cidadeeuropeiadodesporto2019.

Pelas 18:00, arranca a atividade “O Cravo, símbolo da Revolução, como se faz?”, no âmbito do programa Biblioteca em Casa, seguindo-se uma hora depois a iniciativa “Cravos como mote de união e esperança” em www.facebook.com/BMMTGPortimao.

O primeiro dia de festejos termina a partir das 23:00 com a interpretação do tema “Somos Livres”, de Ermelinda Duarte, pela Sociedade Filarmónica Portimonense e que pode ser visto em www.facebook.com/portimaomunicipio/.

No dia 25 de abril, a celebração do Dia da Liberdade começa às 09:00 com o hastear de bandeiras e a interpretação do hino nacional pelo fadista portimonense João Leote, acompanhado pelo maestro Gabriel Rodeia, aos comandos da Sociedade Filarmónica Portimonense.

Pelas 10:00, é disponibilizada em www.facebook.com/portimaomunicipioa exposição “Recordar a Corrida da Liberdade”, com imagens de 15 edições da prova de atletismo da cidade.

Uma hora depois, é a vez de Afonso Dias interpretar poemas e canções de abril, enquanto às 11:30 serão partilhadas mensagens dos vários representantes dos partidos políticos com assento na Assembleia Municipal, do presidente da Assembleia Municipal de Portimão, João Vieira e pela presidente da autarquia, Isilda Gomes.

Pelas 15:00, os cidadãos devem dirigir-se às janelas e varandas para cantarem “Grândola Vila Morena” de Zeca Afonso e ainda o hino nacional. A versão instrumental vai ser transmitida na página de Facebook do município, interpretada pelo grupo Essências de Marimba, com Vasco Ramalho na Marimba e percurssão e Daniel Pinhel no Oboé.

Uma hora depois, no Facebook da Biblioteca Municipal, poderá ser assistir ao Manifesto da Unesco sobre a Liberdade, enquanto que às 16:30 começa o colóquio “Os Livros que Abril abriu”, com a autarca Isilda Gomes, moderação de João Ventura e participação a partir de casa do escritor João de Melo, da historiadora Maria da Graça Ventura, do ator Luís Vicente, do leitor João Antunes, do editor Manuel Alberto Valento, da biblioterapeuta Sandra Barão Nobre e do escritor Sandro William Junqueira.

A partir das 17:00, os munícipes podem visitar a exposição “25 de abril – Desenhos de João Abel Manta” em www.museudeportimao.pt/museu-em-casa, com 30 obras gráficas do pintor, além da mostra “Cartazes de Abril”.

Para terminar as celebrações do 25 de abril, será partilhado na página de Facebook da autarquia o vídeo “Obrigado Portimão”, com uma homenagem a todos os habitantes do concelho que estão neste momento a combater a pandemia.

O carro de som que tem vindo a divulgar o apelo ao confinamento nas ruas de Portimão, vai reproduzir as músicas de abril durante o Dia da Liberdade.

Até ao final dessa noite, a fachada do Museu de Portimão vai estar iluminada com as cores da bandeira portuguesa.