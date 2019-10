Portimão celebra o Dia do Idoso com homenagem aos centenários

Esta terça-feira, dia 1 de outubro, o município de Portimão comemora o Dia Internacional do Idoso de forma especial, com um almoço de homenagem aos centenários que residem no concelho. O evento terá lugar pelas 12h00, na sala de descabeço do museu de Portimão, um espaço também ele carregado de memórias e evocativo da história de Portimão.

Nesta ocasião serão homenageados oito homens e mulheres centenários, entre as bonitas idades de 100 e 106 anos, com histórias de vida que se cruzam com a própria história e o quotidiano da cidade e das suas freguesias.

A partir das 15h00, no auditório do Teatro Municipal de Portimão, a tarde será de fado para os utentes dos vários centros de convívio e apoio a idosos, com a participação especial do jovem fadista João Leote.

O Dia Internacional da Pessoa Idosa marca também o arranque oficial do programa “Exercício e Saúde” do município que, em ano de Cidade Europeia do Desporto, irá contar com a participação de 300 seniores que semanalmente praticam atividades como a ginástica, caminhadas, jogos e hidroginástica e, ao longo do “ano letivo”, participam em intercâmbios desportivos e palestras de educação para a saúde.

Ainda no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Pessoa Idosa, a partir do dia 3 de outubro será possível apreciar os trabalhos desenvolvidos pelos utentes dos diferentes centros de convívio e centros comunitários do município, numa exposição de lavores que estará patente até dia 30, na Casa Manuel Teixeira Gomes.

Centros comunitários são ponto de encontro e atividade para os mais idosos

A autarquia realça ainda que tem vindo a criar e a dinamizar estruturas específicas de apoio à comunidade sénior no município, nomeadamente o Centro de Convívio Sénior de Portimão e a Aldeia das Sobreiras, que dão “uma resposta diária no combate ao isolamento social”.

O Centro de Convívio da Aldeia das Sobreiras é frequentado diariamente por 25 seniores que aqui se encontram, almoçam e desenvolvem um programa de ocupação de tempos livres que inclui informática, lavores, trabalhos manuais, grupo coral, os tradicionais bailes e matinés dançantes e outras atividades lúdicas, desportivas e socioculturais, bem como ações de sensibilização e rastreios de tensão arterial.

O dia a dia do Centro de Convívio Sénior de Portimão é marcado pela realização de atividades regulares semanais, como os rastreios de tensão arterial e controlo da glicémia que se realizam todas as terças-feiras, realizados por uma enfermeira voluntária. As aulas de alfabetização e de informática são uma referência para os seus utentes que aqui têm também à disposição sessões de lavores, pintura de tecido e aulas de ginástica, no âmbito do programa “Exercício e Saúde” que decorrem, neste caso, no pavilhão gimnodesportivo.

Outras atividades pontuais, nomeadamente, passeios culturais, visualização de filmes no cinema e caminhadas fazem parte da agenda dos utentes.

A Câmara de Portimão informa ainda que estão aberta ao longo do ano as inscrições para qualquer um dos centros de convívio sénior, bastando para o efeito candidatar-se através do preenchimento de um ficha, a preencher no próprio centro, ou entrar em contacto com a Divisão de Ação Social para qualquer esclarecimento adicional, através do telefone 282470830.