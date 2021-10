Portimão celebra o Halloween com música e contos infantis

O Halloween vai ser assinalado este ano em Portimão com um espetáculo dos Club Makumba no Teatro Municipal e com os contos alusivos ao Dia das Bruxas na Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, destinados aos mais novos, divulgou a autarquia.

Na sexta-feira, dia 29 de outubro, “As bruxas voltam à Biblioteca”, com “histórias de arrepiar” para crianças do pré-escolar e 1º ciclo, através da narrativa de diversos contos temáticos que terão lugar na Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes em três períodos: 10:00, 11:00 e 14:00 horas.

Já no sábado, dia 30 de outubro, a “sessão de susto” terá lugar às 16:00 e destina-se às famílias, num espaço dedicado à dramatização e leituras diversas. No mesmo dia, a partir das 21:00, Tó Trips (Dead Combo e Lulu Blind, entre outros), João Doce (Wraygunn), Gonçalo Prazeres e Gonçalo Leonardo sobem ao palco do Teatro Municipal de Portimão (TEMPO) para o concerto de Halloween do Club Makumba, um projeto que “levará o espectador numa viagem pelas sonoridades do Mediterrâneo e pela África imaginada, para uma música sem preconceitos e sem fronteiras”, segundo a organização.

Os ingressos para a atuação do projeto musical Club Makumba custam 10 euros e podem ser adquiridos na bilheteira do TEMPO, de terça-feira a sábado entre as 13:00 e as 18:00, e na noite do espetáculo até ao seu início, estando também à venda online em https://tempo.bol.pt e nos locais habituais aderentes da BOL, como FNAC, Worten, CTT, Pousadas da Juventude, El Corte Inglês, Lojas Note! e Rede Serveasy.

