Portimão: Cidadãos podem fazer um teste semanal gratuito em farmácias

Ao longo de todo o mês de agosto, vai ser possível aos munícipes de Portimão realizarem um teste semanal gratuito de despiste à Covid-19 nas seis farmácias do concelho abrangidas no protocolo para o efeito estabelecido entre a Câmara Municipal, a ANF – Associação Nacional de Farmácias e a Farminveste, anunciou a autarquia.

Também durante todo este mês estão disponíveis quatro postos avançados de testagem, conhecidos como ‘walk thru’, localizados junto à antiga lota na zona ribeirinha de Portimão, na zona ribeirinha de Alvor, na Marina de Portimão e perto da Fortaleza de Santa Catarina, na Praia da Rocha.

Os munícipes interessados em proceder aos testes rápidos de antigénio deverão agendar antecipadamente com as seis farmácias aderentes, através de telefonema, sendo que os mesmos apenas ocorrem de quarta-feira a sábado, bem como no feriado de 15 de agosto.

Aderiram a esta campanha as farmácias: Arade (testes entre as 14h30 e as 18h30, de 4ª a 6ª-feira – telefone 282 425 858); Carvalho (10H00 às 18h00, de 4ª-feira a sábado – telf. 282 423 516); Central (11h00 às 15h00 e das 18h00 às 21h00, aos sábados – 282 422 068); Palma Santos (11h00 às 13h00 e das 15h00 às 20h00, de 4ª-feira a sábado – telf. 282 485 641); Pedra Mourinha (09h30 às 13h30, de 4ª-feira a sábado – telf. 282 422 909); e Rosa Nunes (09h00 às 13h00, de 4ª a 6ª-feira, e das 09h30 às 18h00 aos sábados – telf. 282 422 653).

Os beneficiários, que não necessitam de receita médica, deverão ter idade superior a 12 anos, não possuir esquema vacinal completo nem ter sido infetados anteriormente pela Covid-19.

A medida, que funciona como complemento e reforço do programa governamental de testagem gratuita, possibilitará aos munícipes realizar testes gratuitos uma vez por semana, de forma a poderem frequentar os estabelecimentos de restauração ou praticar outras atividades, face às restrições legais em vigor.

Desse modo, contribuirão para dinamizar a economia local, ao mesmo tempo que será possível identificar casos positivos e reduzir o risco de contágio, aumentando o combate à doença.

Concorreu para esta iniciativa municipal o forte impacto da pandemia nos setores ligados ao turismo, como o alojamento, a restauração e similares, o que tem originado a subida considerável do desemprego no concelho.

‘Walk thru’ em quatro espaços públicos

Em complemento à capacidade de testagem massiva instalada no Portimão Arena desde o início da pandemia, foram instalados quatro postos avançados de testagem, com o apoio do Município de Portimão.

Estes “postos avançados” de testagem funcionam da seguinte forma:

· Ponto 1: Zona ribeirinha de Portimão (junto à antiga Lota), operado pelo Laboratório Unilabs, através de marcação prévia pelo link: https://www.unilabs.pt/covid-19- summer-safe;

· Ponto 2: Fortaleza de Santa Catarina, operado pelo Laboratório Joaquim Chaves, através de marcação prévia no link: https://www.jcs.pt/pt/exames_covid;

· Ponto 3: Marina de Portimão, operado pelo Hospital de Loulé e sem marcação, das 17h30 às 21h30;

· Ponto 4: Zona ribeirinha de Alvor: através de marcação prévia no link: https://www.unilabs.pt/covid-19-summer-safe;

Os valores praticados são definidos e da responsabilidade das entidades privadas que promovem a possibilidade de testagem nestes postos avançados, sendo os custos dos testes suportados pelos próprios interessados.

A linha municipal Proteção 24, através do número 808 282 112, funciona 24 horas por dia e mantém-se como o contacto a privilegiar no Município de Portimão, para esclarecimento de dúvidas relacionadas com esta temática, assim como no âmbito da pandemia e vacinação contra a Covid-19.

