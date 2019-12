Portimão Cidade Europeia do Desporto encerra hoje

Terá lugar esta noite, a partir das 20 horas, no Portimão Arena o Espetáculo de Encerramento de Portimão – Cidade Europeia do Desporto 2019.

A organização diz que será uma noite memorável com o revisitar, em formato multimédia, deste ano tão intenso e a participação do talentoso bailarino Cifrão, acompanhado por oito dançarinos profissionais, que evoluirão no palco ao som de “Acredita!”, o hino de Portimão – Cidade Europeia do Desporto 2019.

Depois das intervenções da presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, do presidente ACES Europe, Gian Lupattelli, do presidente da ACES Portugal, Nuno Santos, e do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, a banda HMB protagonizará um concerto onde revisitarão os seus sucessos musicais, em interação com o público.