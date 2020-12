Portimão continua a dar palco aos artistas locais em janeiro

A Câmara Municipal de Portimão vai continuar a apostar no projeto inovador de apoio aos artistas locais que foram afetados pela pandemia de covid-19, anunciou a autarquia.

O projeto “O Palco é Teu” é uma open call aos artistas da terra, que terão ao seu dispor o palco da Black Box do Teatro Municipal de Portimão (TEMPO), onde podem apresentar o seu espetáculo.

Podem candidatar-se músicos individuais residentes em Portimão, ou bandas em que um dos elementos resida na cidade, com o mínimo de um ano de atividade artística comprovada e que tenham sofrido uma quebra de rendimentos ou suspensão de atividade devido à pandemia.

As candidaturas podem ser feitas entre 1 e 15 de janeiro do próximo ano, através do e-mail [email protected] que deve conter um breve currículo “que

ateste sob compromisso de honra que o artista/banda cumpre os requisitos solicitados, assim como a morada completa e NIF, e uma pequena memória descritiva (até 2.500 caracteres) do projeto musical”, segundo o comunicado.

Os selecionados irão apresentar o seu espetáculo na Black Box no primeiro trimester de 2021, em concertos abertos ao público mas sujeitos à limitação da sala. Posteriormente, serão transmitidos nas redes sociais da Câmara Municipal de Portimão.

Durante os meses de junho e julho, este projeto apoiou mais de 15 artistas, enquanto em novembro e dezembro deu palco a 20 músicos e bandas de vários géneros musicais.

A autarquia disponibiliza um apoio financeiro de 500 euros por cada artista individual e de 1000 euros por cada banda.

