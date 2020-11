Portimão distribui 100 mil máscaras comunitárias aos seus munícipes

A Câmara Municipal vai disponibilizar 100 mil máscaras comunitárias à população, como forma de reforçar a importância do seu uso e da adoção das demais medidas em vigor, numa altura em que Portimão integra a lista de concelhos com elevado risco de contágio por Covid-19, determinadas pela Direção-Geral da Saúde, anunciou a autarquia.

O principal objetivo da iniciativa, que arrancou na passada sexta-feira, 20 de novembro, é combater e evitar a propagação do contágio, estando estas máscaras comunitárias certificadas para múltiplas lavagens.

A presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, esteve esta manhã numa das associações locais onde as máscaras podem ser levantadas, nomeadamente a Associação de Dadores de Sangue do Barlavento do Algarve, a acompanhar os primeiros momentos desta iniciativa, e onde expressou o reconhecimento público pelo trabalho ímpar desta associação e aproveitou para agradecer o empenho de todo o movimento associativo e das juntas de freguesia do concelho para conseguirmos distribuir as 100 mil máscaras.

Para maior comodidade e eficácia de distribuição, as máscaras vão ser disponibilizadas nas juntas de freguesia e em vários locais das freguesias de Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande, numa parceria com o associativismo local e outras entidades, a saber: Associação Cultural e Recreativa Alvorense 1º de Dezembro.

Segundo a Câmara de Portimão, para a recolha é necessária a apresentação do Cartão de Cidadão e informar o respetivo número de identificação fiscal (NIF), podendo ser levantadas as máscaras para o restante agregado familiar, bastando indicar os respetivo NIF no local de levantamento.

Os pedidos de esclarecimentos adicionais, ou de ajuda relacionados com a Covid-19, bem como participação de ocorrências, devem ser solicitados para a Linha Proteção 24 (808 282 112), a funcionar 24 horas por dia, enquanto o ponto de situação diário sobre os casos ativos no concelho relativos à atual pandemia pode ser acompanhado no Facebook do Município de Portimão.