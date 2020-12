Portimão distribui um milhão de euros a empresas afetadas pela Covid-19

A Câmara Municipal de Portimão anunciou hoje que decorre entre os próximos dias 13 e 31 de janeiro o período de candidaturas ao Fundo de Apoio Empresarial, no valor de um milhão de euros, constituído por capitais do Município de Portimão, para apoiar empresas em dificuldades.

O apoio destina-se a apoiar a tesouraria das empresas com domicílio fiscal ou sede no concelho cujos estabelecimentos sofreram quebras abruptas de faturação em resultado da Covid-19.

O Fundo, que integra o programa camarário “Portimão Dá a Mão à Economia Local”, dirige-se a empresários em nome individual, com ou sem contabilidade organizada, sociedades comerciais e profissionais liberais com domicílio fiscal ou sede no município de Portimão e/ou que exerçam a sua atividade primordialmente nesta circunscrição territorial, através da exploração de um estabelecimento.

As atividades elegíveis a este Fundo excecional, que tem em vista a mitigação dos efeitos nefastos da presente crise epidemiológica em termos económicos, são a restauração e bebidas, o comércio de bens a retalho, a prestação de serviços, a indústria, a agricultura e a pesca, informa a autarquia.

