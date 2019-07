Portimão é a primeira escala da Volta ao Mundo à Vela

A Volta ao Mundo em Vela – “Clipper Round the World Yacht Race 2019-20” chega à marina de Portimão, no início de setembro, trazendo consigo centenas de velejadores de todo o mundo.

A cidade de Portimão será, assim, a primeira escala desta aventura de 40 mil milhas náuticas pelos mares do mundo, sendo que as primeiras equipas são esperadas a partir de 8 de setembro, após oito dias de competição desde Inglaterra.

Esta é a primeira vez que se fará uma escala na Europa, no início da prova, em três edições da competição. Depois de iniciar a regata de circunavegação em Londres, as tripulações vão percorrer 1.200 milhas náuticas através do canal da Mancha. A frota de onze barcos, com mais de 21 metros, que participa na Clipper Race atravessará o sempre imprevisível golfo da Biscaia e vai descer a costa de Portugal, até à marina de Portimão, no coração do Algarve, a primeira escala da prova.

Ao contrário do que acontece noutras provas oceânicas, as tripulações destas embarcações não são profissionais, fazendo desta regata única no mundo. O objetivo é permitir que qualquer apaixonado por vela e pelo mar possa participar numa prova desta dimensão.

A prova inclui seis travessias oceânicas, ligando o hemisfério norte ao hemisfério sul, terminando em Punta del Este, Uruguai.

Pelo meio, os barcos passam por mais de 13 cidades em todo o mundo, sendo Portimão a primeira paragem.