Portimão é palco principal do Challenge Cup Tournaments 2022

A segunda edição do torneio Challenge Cup Tournaments vai disputar-se de 28 de junho a 03 de julho e reunirá, nos concelhos de Lagoa, Albufeira e Portimão, cerca de 2500 jovens futebolistas, entre os oito e os 18 anos, com o objetivo de unir desporto, férias e muita diversão.

O maior número de jogos do evento desportivo, sempre com entrada livre, terá lugar no concelho de Portimão, nomeadamente nos relvados do Campo Major David Neto e do Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande durante a fase de grupos e os ‘playoffs’ do torneio, enquanto as finais e a cerimónia de encerramento e entrega de medalhas serão realizadas no Estádio dos Dois Irmãos.

O município de Portimão é o principal parceiro da prova, que atrai perto de 60 clubes e mais de 120 equipas nos vários escalões, oriundas de Espanha, Canadá, Noruega, Africa do Sul e Portugal, com destaque nacional para o Sporting, o Benfica e o Portimonense, estando o concelho também representado na edição deste ano pelo Mexilhoeira Grande FC.

A cerimónia de abertura está agendada para as 19:15 da próxima terça-feira, 28 de junho, e terá lugar no Auditório Municipal de Lagoa, com o desfile de todas as equipas participantes no torneio.

De 30 de junho a 02 de julho, entre as 10:00 e as 18:00, qualquer jovem poderá frequentar livremente a ‘fun zone’ instalada na Praia Grande, em Ferragudo, experimentando atividades e aulas de grupo.

Os cinco relvados do Estádio dos Dois Irmãos, onde funciona o centro de estágio do Portimonense, receberão as partidas referentes às finais entre as 08:30 e as 14:00 de 03 de julho, assim como a cerimónia oficial de entrega de troféus e medalhas, marcada para a tarde na presença de todas as comitivas participantes. O calendário competitivo do Challenge Cup Tournaments 2022 pode ser consultado aqui.