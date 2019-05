Portimão envia cinco toneladas de ajuda para Moçambique

O Lar da Criança de Portimão angariou cinco toneladas de bens e produtos para as vítimas do ciclone que devastou recentemente Moçambique.

“O Lar da Criança de Portimão, enquanto instituição particular de solidariedade social que desenvolve a sua atividade em prol da primeira infância, sentiu a responsabilidade e o apelo para ajudar as vítimas da catástrofe do ciclone Idai ocorrida na região da Beira, em Moçambique”, salientam os responsáveis do lar, que lançaram para o efeito uma campanha, entre os dias 1 e 15 de abril, denominada “Todos por Moçambique”.

A iniciativa resultou na angariação de cinco toneladas de bens e produtos, maioritariamente, destinados a crianças, de entre os quais, roupas e calçado para crianças e adultos, roupa para grávida, produtos de higiene pessoal (fraldas, biberões, etc.) e de limpeza doméstica e materiais escolares, entre outros.

Os produtos angariados foram recolhidos no Lar da Criança de Portimão, no passado dia 29 de abril, seguindo num contentor por via marítima, com destino ao porto da Beira. “Os produtos angariados seguirão num contentor com destino a Moçambique no início do mês de maio”, adiantam os promotores da campanha.

Já em Moçambique, a associação “Conselho Cristão de Moçambique” – delegação de Sofala, será a responsável pela recolha e distribuição dos produtos e bens à população da Beira.