Juventus, PSG, SCP e outras equipas sub14 vão jogar em Portimão

O Centro de Formação Major David Neto e o Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande serão palco da 1.ª edição da Portimão International Cup, que se disputará de 19 e 21 de novembro entre 18 equipas de dez países.

Durante três dias, Portimão será o centro das atenções no que toca ao futebol de formação, sendo esperados observadores de alguns clubes, que irão acompanhar a prestação das centenas de jovens promessas internacionais que jogarão nos dois relvados sintéticos do concelho.

Os jogadores que participam no torneio são oriundos de França, Itália, Polónia, Suécia, Estados Unidos da América, Finlândia, Arábia Saudita, Países Baixos, Dinamarca, sem esquecer o país anfitrião.

Sporting Clube de Portugal, Paris Saint-Germain, Juventus de Turim, PSV Eindhoven ou Sporting de Braga serão algumas das equipas presentes, merecendo igualmente destaque as presenças algarvias do Portimonense SC, SC Olhanense e Mexilhoeira Grande FC.

Com as 18 equipas divididas em três grupos, os jogos começam diariamente às 09:00, prolongando-se até às 20:40, salvo no domingo, 21 de novembro, aquando da final, que se realiza a partir das 18:10 no Centro de Formação Major David Neto.

A organização do torneio divide-se entre o Portimonense Sporting Clube e a empresa Live Adventures, com o apoio do município de Portimão.

Toda a informação relativa à prova vai estar disponível no seguinte endereço eletrónico: https://www.tournifyapp.com/live/u14portimaocup

