Portimão: Espetáculo multimédia “sem precedentes” na abertura da Cidade Europeia do Desporto

Um espetáculo multimédia, com muita cor, música e dança, e um concerto dos Amor Electro, são as grandes atrações da cerimónia de abertura do “Portimão Cidade Europeia do Desporto 2019”, que abre oficialmente esta sexta-feira, dia 18 de janeiro, às 21h00, no Portimão Arena.

O evento conta com apresentação de Cláudia Semedo e Pedro Miguel Ribeiro e vai ter como convidados especiais Rosa Mota, campeã olímpica, europeia e mundial, e Jorge Pina, campeão nacional e paralímpico.

Daniel Pereira Cristo, distinguido com o Prémio Carlos Paredes 2018 irá protagonizar um momento único deste espetáculo. O hino Cidade Europeia do Desporto 2019 será apresentado pelos Amor Electro, num espetáculo de multimédia que a organização diz ser “sem precedentes em Portugal”, que culminará com performances artísticas e musicais, e um concerto especial da banda de Marisa Liz.