Portimão: estacionamento grátis à superfície no centro da cidade durante o Natal

A Assembleia Municipal de Portimão aprovou por unanimidade, na sessão de 9 de

dezembro, a isenção de pagamento de estacionamento à superfície em diversas

artérias do centro da cidade durante a época natalícia, a qual vigorará nos dias úteis,

a partir das 17:00, e nos fins-de-semana e feriados, ao longo de todo o dia.

A medida, que visa proporcionar aos munícipes a possibilidade de efetuarem as suas

compras no comércio local com mais facilidade, entrou terça-feira em vigor e prolonga-se

até 6 de janeiro de 2020, abrangendo o estacionamento tarifado na Rua da Hortinha,

Rua Diogo Gonçalves, Rua França Borges, Av. S. João de Deus, Rua Mouzinho de

Albuquerque e Rua Vicente Vaz das Vacas. As artérias envolvidas integram a Zona D,

correspondente ao Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento Tarifado e de

Duração Limitada em Portimão.

Na mesma sessão, a Assembleia Municipal de Portimão também aprovou o

estacionamento gratuito no Largo do Dique, correspondente à Zona E do mesmo

regulamento, medida que vigorará todos os dias, sem exceção, até 31 de maio

próximo.

Em ambos os casos, aquele órgão municipal teve em consideração um dos

pressupostos inerentes ao recente resgate das concessões de estacionamento tarifado

à superfície, nomeadamente no que toca à diminuição do número de estacionamentos

e de horas tarifadas no centro de Portimão, como incentivo à economia local.

A Assembleia Municipal de Portimão aprovou por unanimidade, na sessão de 9 de

dezembro, a isenção de pagamento de estacionamento à superfície em diversas

artérias do centro da cidade durante a época natalícia, a qual vigorará nos dias úteis,

a partir das 17h00, e nos fins-de-semana e feriados, ao longo de todo o dia.

A medida, que visa proporcionar aos munícipes a possibilidade de efetuarem as suas

compras no comércio local com mais facilidade, entrou hoje em vigor e prolonga-se

até 6 de janeiro de 2020, abrangendo o estacionamento tarifado na Rua da Hortinha,

Rua Diogo Gonçalves, Rua França Borges, Av. S. João de Deus, Rua Mouzinho de

Albuquerque e Rua Vicente Vaz das Vacas. As artérias envolvidas integram a Zona D,

correspondente ao Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento Tarifado e de

Duração Limitada em Portimão.