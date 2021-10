Portimão: Festival MODO VIVO vai animar o fim-de-semana prolongado

O Festival de Outono - MODO VIVO apresenta um programa de atividades para toda a família entre os dias 30 de outubro e 1 de novembro, com lugar na Quinta MODO, em Palheiros, divulgou a organização do evento.

No sábado, dia 30 de outubro, o dia é dedicado aos mais pequenos, com a realização da “Oficina de Poções Mágicas” e o “Lanche das Bruxas”, às 10:00, para aprendizes dos 5 aos 7 anos. Às 15:00, serão as crianças entre os 8 aos 11 anos a participarem nas atividades integradas no projeto MODO KIDS.

No domingo, dia 31 de outubro, a “Celebração de Samhain” acontecerá entre as 15:00 e a meia-noite, iniciando com uma caminhada à Quinta Abandonada, seguida de um magusto animado com jogos tradicionais, baile com acordeão e uma quermesse, do ritual Samhain à fogueira. As festividades prosseguirão com um espetáculo de vídeo mapping analógico e animação DJ.

A segunda-feira, dia 1 de novembro, o festival conta com a sessão “YOGA Raízes de Outono”, às 9:00, seguindo de um lanche da manhã com vista para a Ribeira de Boina. Durante a manhã, os visitantes terão ainda a oportunidade de participar na “Oficina de Herbalismo”, com início marcado para as 11:30. A tarde será dedicada aos jovens dos 11 aos 18 anos com o projeto “Oficina de Roupa Mal-Humorada” e o “Lanche das Bruxas” às 15:00.

O MODO VIVO é um projeto da associação cultural MODO que tem como objetivo a dinamização de atividades de entretenimento, animação cultural e iniciativas de carácter lúdico, contribuindo para o bem-estar das pessoas, promovendo o equilíbrio entre o corpo e a mente e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida. Segundo a organização, estes objetivos apelam à promoção das boas práticas, nomeadamente a interajuda, a sustentabilidade ambiental, económica e demográfica dos territórios, a dinamização de atividades no âmbito da promoção cultural, preservação do património e do desenvolvimento económico e social, e a divulgação de artistas, projetos e iniciativas com eixo na experimentação, inovação e comunicação.

O programa completo pode ser consultado em www.modo.pt e pedidos de informações podem ser enviados para info@modo.pt.

