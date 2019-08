Portimão homenageia Emanuel Duarte, revelação da Volta a Portugal em Bicicleta

O jovem ciclista portimonense Emanuel Duarte, que conquistou a Camisola Branca equivalente ao Prémio da Juventude na 81ª Volta a Portugal em Bicicleta, foi ontem à tarde homenageado pela Câmara de Portimão, tendo recebido da presidente Isilda Gomes a medalha de honra Cidade Europeia do Desporto 2019 (CED).

O ciclista, nascido em Portimão no ano de 1997, foi o mais regular no pelotão da juventude durante a mais importante prova do calendário velocipédico nacional, feito sublinhado por Isilda Gomes. A autarca realçou o surpreendente resultado de Emanuel Duarte, tendo-o associado ao espírito da CED 2019, ao afirmar ter “ficado muito feliz com a notícia de haver no município um jovem portimonense a distinguir-se com esta dimensão, e logo numa modalidade desportiva tão exigente como o ciclismo”.

“Esta excelente notícia representa mais uma cereja no topo do bolo deste ano tão especial para todos nós, sendo o Emanuel um bom exemplo para os mais novos, pela sua vontade de vencer, tão típica dos portimonenses”, afirmou a autarca, antes de vaticinar um desejo: “Ainda te vou ver correndo no Tour de França, a ambição de qualquer ciclista com o teu potencial”.

Depois de agradecer a homenagem, Emanuel Duarte realçou “o apoio incondicional da família para atingir este patamar”, revelando que treina “uma média de 600 quilómetros por semana, sobretudo na serra de Monchique, pois considero-me um trepador”.