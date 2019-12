Portimão inaugura pavilhão desportivo no Dia da Cidade

Em clima de festa, foi inaugurado na tarde de quarta-feira o Pavilhão Desportivo da Boavista, no qual decorreu a sessão solene do Dia da Cidade e a Gala do Desporto – Homenagem aos Campeões Portimonenses da época 2018/2019.

Na abertura da sessão solene do 95º aniversário de elevação de Portimão a cidade foram homenageados com a Medalha de Mérito Municipal – Grau Prata o chefe regional do Corpo Nacional de Escutas, José João Cercas (na categoria Social), e a professora e dirigente escolar Fernanda Rosa (na categoria de Serviço Público), “dois formadores de gerações que ao longo das suas vidas se distinguiram pela sua relevante atividade profissional e cívica”, segundo a presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes.

“Se em Portimão tivéssemos de eleger a palavra de 2019, como constitui hábito a nível nacional por esta altura, não há dúvida que o vocábulo do ano teria de ser Desporto”, declarou a autarca, ao justificar a realização da sessão solene na nova infraestrutura, no ano em que Portimão foi eleita a Melhor Cidade Europeia do Desporto (CED).

“Do esqueleto de um enorme barracão, fechado há mais de uma década, ergue-se um novo equipamento desportivo ao serviço da comunidade, num investimento de 1.385.000 euros que, só por si, representou uma grande fatia do montante global que investimos na CED”, afirmou a presidente.

Falando sobre a atribuição pela ACES Europe do título de Melhor CED 2019, Isilda Gomes considerou a distinção “o reconhecimento de que somos um exemplo a seguir, no estímulo ao desporto e no desenvolvimento de programas municipais de incentivo à prática desportiva junto de toda a população, com benefícios ao nível da promoção da saúde, integração e educação”.

“Estamos a viver um ano extraordinário a todos os títulos, com um conjunto de

atividades intensíssimo. Foram mais de 700 eventos, que reuniram mais de 100 mil

praticantes, com audiências superiores a 400 mil espectadores. Dinamizámos uma

centena de formações e ações de sensibilização e promovemos mais de 20 atividades

desportivas inclusivas, tudo isto com um impacto mediático que até final do ano irá

superar os 5 milhões de euros”, realçou a autarca.