Portimão: Inaugurado novo centro comunitário no Bairro Pontal

O dia a dia dos residentes do Bairro Pontal, especialmente dos mais velhos, vai passar a ganhar uma nova vida com a abertura de um centro comunitário, inaugurado no passado sábado, 15 de dezembro, no âmbito das Comemorações do Dia da Cidade e do programa de intervenção comunitária do Município.

Esta nova estrutura vem dar resposta à necessidade de criar um espaço de apoio à população residente, maioritariamente envelhecida que aqui passará a ter um previligiado ponto de encontro e de partilha de saberes e experiências, onde não irá faltar uma agenda diversificada de atividades, muita animação, oportunidades de conhecimento e muito afecto.

O Centro Comunitário do Bairro Pontal faz parte do programa de gestão de bairros da autarquia e será dinamizado por uma Técnica de Animação Sociocomunitária municipal, sendo que o espaço está devidamente equipado e dispõe de uma cozinha, sala de lazer, duas casas de banho, gabinete técnico e espaço exterior com alpendre e uma pequena horta.

O Bairro Pontal é um bairro cuja construção remonta a 1943, implantado durante o Estado Novo e seguindo a filosofia da habitação social dessa época. Situa-se dentro da cidade, e possui características próprias, boas relações de vizinhança e entreajuda entre os moradores. A população é maioritariamente idosa e na sua maioria descendente dos primeiros arrendatários no entanto, dada a idade avançada da população, alguns fogos vão ficando devolutos, sendo alvo de novas atribuições a agregados familiares de outras faixas etárias e a famílias mais numerosas com necessidade habitacional.

Este novo centro comunitário vem juntar-se ao da Coca Maravilhas e da Cruz da Parteira e faz parte do programa de gestão dos bairros camarários, que prevê ainda a construção, muito em breve, de mais um centro comunitário no bairro das Cardosas.